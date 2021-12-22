Фрагмент подвески грузового прицепа пробил женщине голову: пострадавшая взыскала компенсацию с водителя неисправной машины

Часть подвески прицепа грузовика угодила в голову водителю Фото: Сергей ГАПОН

Водитель «Пежо» взыскала компенсацию морального вреда с водителя другого автомобиля – фрагмент подвески, отлетевший от машины, пробил лобовое стекло и попал женщине в голову.

ДТП произошло в 2018 году на трассе «Москва – Холмогоры». У грузового прицепа лопнула покрышка и часть подвески отлетела в «Пежо», который ехал по встречной полосе. Женщина – водитель иномарки получила черепно-мозговую травму, десять дней находилась в коме, после два месяца не могла вставать. Несмотря на то, что прошло уже четыре года, она до сих пор полностью не восстановилась: на большие расстояния передвигаться не может, ее мучает одышка, один глаз не видит, запахи и вкусы не ощущаются.

Пострадавшая потребовала от водителя грузовика 600 тысяч в качестве компенсации морального вреда, однако мужчина с этой суммой не согласился. Он посчитал, что она завышено и был готов заплатить лишь 200 тысяч. По его мнению, раз он не выезжал на встречную полосу, не был пьян в момент ДТП, значит и умысла на совершение аварии у него не было.

Однако суд установил, что на заднем левом колесе грузового прицепа была установлена шина, рисунок протектора на которой ближе к боковым краям отсутствует. А это является нарушением, при котором эксплуатация транспорта запрещена.

- Вследствие допущенного нарушения во время движения произошел пневматический взрыв шины заднего левого колеса. Водитель перед выездом проверить и обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства. Ответчик, допустив эксплуатацию прицепа с изношенными шинами, совершил нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Уголовное дело в отношении него прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, - говорится в решении суда.

Поэтому суд решил взыскать с ответчика в пользу истицы 500 тысяч рублей. Мужчина не согласился и подал апелляционную жалобу. Но ее суд вышестоящей инстанции оставил без удовлетворения.