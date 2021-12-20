176 ярославцев, заболевших COVID-19, лежат в больницах в тяжелом и крайне тяжелом состоянии

На прием пациентов с коронавирусом работают 18 лечебных учреждений региона Фото: Правительство Ярославской области

Несмотря на то, что в Ярославской области наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости коронавирусом, давать оптимистичные прогнозы пока рано. На данный момент 176 пациентов COVID-госпиталей находятся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. У 1 074 человек состояние средней степени тяжести.

Ежедневно регистрируется порядка 260 новых заражений коронавирусом, умирает от 9 до 11 человек в день (данные за последние шесть дней). На прием пациентов с коронавирусом работают 18 лечебных учреждений региона, развернута 1 581 COVID-койка.