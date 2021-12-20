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Здоровье20 декабря 2021 10:02

176 ярославцев, заболевших COVID-19, лежат в больницах в тяжелом и крайне тяжелом состоянии

1 074 пациента – в состоянии средней степени тяжести
Полина Вачнадзе
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На прием пациентов с коронавирусом работают 18 лечебных учреждений региона

На прием пациентов с коронавирусом работают 18 лечебных учреждений региона

Фото: Правительство Ярославской области

Несмотря на то, что в Ярославской области наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости коронавирусом, давать оптимистичные прогнозы пока рано. На данный момент 176 пациентов COVID-госпиталей находятся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. У 1 074 человек состояние средней степени тяжести.

Ежедневно регистрируется порядка 260 новых заражений коронавирусом, умирает от 9 до 11 человек в день (данные за последние шесть дней). На прием пациентов с коронавирусом работают 18 лечебных учреждений региона, развернута 1 581 COVID-койка.