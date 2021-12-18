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Общество18 декабря 2021 11:01

На Советской площади в Ярославле установили новогоднюю ель

Ее высота - 18 метров
Полина Вачнадзе
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Высота главной ели Ярославля - 18 метров

Высота главной ели Ярославля - 18 метров

Фото: Мэрия Ярославля

На Советской площади в Ярославле установили 18-метровую новогоднюю ель. Монтаж длился несколько дней, после этого дерево украсили светодиодными игрушками и гирляндами. Рядом с елью установила арт-объект - циферблат, который символизирует наступление нового года.

На своей странице ВКонтакте мэр Ярославля Владимир Волков, который сейчас находится в больнице после операции, опубликовал фотографии города, украшенного к наступающему Новому году.

- Главный праздник совсем близко, и Ярославль предстанет в полном праздничном убранстве. Весь город уже украшен подсветкой, декоративными конструкциями и световыми консолями. Новогоднее настроение будет прибывать день ото дня! - написал мэр.

Бульвар украсили светодиодными елками

Бульвар украсили светодиодными елками

Фото: Мэрия Ярославля

Площадь у КЗЦ "Миллениум" тоже заиграла яркими красками

Площадь у КЗЦ "Миллениум" тоже заиграла яркими красками

Фото: Мэрия Ярославля

Ярославль преображается к празднику

Ярославль преображается к празднику

Фото: Мэрия Ярославля

Новогодние арт-объекты - еще и отличные фотозоны

Новогодние арт-объекты - еще и отличные фотозоны

Фото: Мэрия Ярославля