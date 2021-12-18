На Советской площади в Ярославле установили новогоднюю ель

Высота главной ели Ярославля - 18 метров
Фото: Мэрия Ярославля
На Советской площади в Ярославле установили 18-метровую новогоднюю ель. Монтаж длился несколько дней, после этого дерево украсили светодиодными игрушками и гирляндами. Рядом с елью установила арт-объект - циферблат, который символизирует наступление нового года.
На своей странице ВКонтакте мэр Ярославля Владимир Волков, который сейчас находится в больнице после операции, опубликовал фотографии города, украшенного к наступающему Новому году.
- Главный праздник совсем близко, и Ярославль предстанет в полном праздничном убранстве. Весь город уже украшен подсветкой, декоративными конструкциями и световыми консолями. Новогоднее настроение будет прибывать день ото дня! - написал мэр.
Бульвар украсили светодиодными елками
Фото: Мэрия Ярославля
Площадь у КЗЦ "Миллениум" тоже заиграла яркими красками
Фото: Мэрия Ярославля
Ярославль преображается к празднику
Фото: Мэрия Ярославля
Новогодние арт-объекты - еще и отличные фотозоны
Фото: Мэрия Ярославля