На Советской площади в Ярославле установили новогоднюю ель

Высота главной ели Ярославля - 18 метров Фото: Мэрия Ярославля

На Советской площади в Ярославле установили 18-метровую новогоднюю ель. Монтаж длился несколько дней, после этого дерево украсили светодиодными игрушками и гирляндами. Рядом с елью установила арт-объект - циферблат, который символизирует наступление нового года.

На своей странице ВКонтакте мэр Ярославля Владимир Волков, который сейчас находится в больнице после операции, опубликовал фотографии города, украшенного к наступающему Новому году.

- Главный праздник совсем близко, и Ярославль предстанет в полном праздничном убранстве. Весь город уже украшен подсветкой, декоративными конструкциями и световыми консолями. Новогоднее настроение будет прибывать день ото дня! - написал мэр.

Бульвар украсили светодиодными елками Фото: Мэрия Ярославля

Площадь у КЗЦ "Миллениум" тоже заиграла яркими красками Фото: Мэрия Ярославля

Ярославль преображается к празднику Фото: Мэрия Ярославля