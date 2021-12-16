Над головами ярославцев свисают ледяные глыбы: "Ждем несчастного случая"

Под козырьками городских домов повисли огромные глыбы. Фото: "Подслушано в Ярославле"

В Ярославской области постоянные колебания температуры воздуха зимой 2021 года негативно отразились на безопасности местных жителей. Под козырьками городских домов повисли огромные глыбы, которые могут рухнуть на головы ярославцам в любой момент.

- Толбухина №43, глыбы из снега и льда висят прямо над подъездом. Ждем несчастного случая, - написала жительница дома в группе "Подслушано в Ярославле".

Но серьезных поводов для тревог сейчас нет. Все сосульки будут уничтожены мэрий Ярославля, которая отправила на бой с наледью управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. 16 декабря специалисты "прошлись" по козырькам улицы Розы Люксембург и проспекте Ленина.

— Центральные районы — это районы старой застройки. Большинство расположенных здесь домов имеют скатные кровли, в Ленинском районе их больше 400, они находятся на особом контроле. Управляющие компании ежедневно проводят мониторинг состояния таких крыш и выполненные работы. Устранение наледи проходит при погодных условиях близких к нулевой отметке. При наступлении морозов кровли чистить нежелательно, поскольку это может привести к их повреждению, — сказал глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.

Если вы видите на крыше опасные свесы или сосульки, необходимо подать заявку в свою управляющую организацию. Если точно не знаете, кому принадлежит здание, можно обратиться в единую диспетчерскую службу по телефону 40-40-40.