В Рыбинске поставят пятиметровую елку из лыж Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске к Новому году поставят елку, которая будет сделана из старых лыж. В прошлом году высота этого арт-объекта достигала двух метров. В этом году решили пойти на рекорд и сделать пятиметровую елку из необычного материала. Его приносят сами горожане, от прошлого новогоднего дерева осталось еще около 300 лыж.

- В этом году мы снова объявили сбор, люди откликнулись. Уже сейчас дополнительно собрано около 250 лыж, которых хватит на пятиметровую экоелку. Многие подписывают свои лыжи, чтобы потом найти их в общей конструкции, - рассказала Тимур Габбасов, руководитель городского сквера.

Есть вероятность, что на будущий год эта елка станет еще выше.