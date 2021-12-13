Рыбинец покалечил знакомого ножницами из-за долга в 300 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске 54-летний местный житель обвиняется по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

В августе 2019 года рыбинец выпивал вместе со своим знакомым. Вдруг мужчина начал требовать у приятеля вернуть долг в 300 рублей, они начали ругаться и обвиняемый ударил собутыльника ножницами, повредив левое легкое.

- Суд признал мужчину виновным в совершении деяния и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.