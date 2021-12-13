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Общество13 декабря 2021 11:00

В Ярославле изменилось расписание двух автобусных маршрутов

В выходные также поменялся график еще у трех автобусов
Анастасия Голубева
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В Ярославле изменилось расписание двух автобусных маршрутов

В Ярославле изменилось расписание двух автобусных маршрутов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле с 13 декабря изменилось расписание у двух автобусных маршрутов - №49 «Больница №2 – 15 МКР» и №65 «ЯЗХМ – Улица 8 марта», в рабочие дни эти автобусы будут ходить по новому графику.

Помимо этого, с 11 декабря также изменилось расписание еще по трем автобусным маршрутам: №13 «5 МКР – «Машприбор», №62 «15 МКР – Улица 1-я Технологическая», №79 «ТЦ «Аксон» - поселок Куйбышева». У перечисленных автобусов новый график действует в выходные дни.

Все транспортные изменения можно посмотреть на сайте «Яргортранса».