В Ярославле изменилось расписание двух автобусных маршрутов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле с 13 декабря изменилось расписание у двух автобусных маршрутов - №49 «Больница №2 – 15 МКР» и №65 «ЯЗХМ – Улица 8 марта», в рабочие дни эти автобусы будут ходить по новому графику.

Помимо этого, с 11 декабря также изменилось расписание еще по трем автобусным маршрутам: №13 «5 МКР – «Машприбор», №62 «15 МКР – Улица 1-я Технологическая», №79 «ТЦ «Аксон» - поселок Куйбышева». У перечисленных автобусов новый график действует в выходные дни.

Все транспортные изменения можно посмотреть на сайте «Яргортранса».