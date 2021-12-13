В Ярославле прошли торжества, посвященные 200-летию Николая Некрасова Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле отметили 200-летие поэта Николая Некрасова. В КЗЦ «Миллениум» награждали людей, которые поддерживают и сохраняют наследие поэта, им вручили благодарности и грамоты от правительства региона.

- В областной библиотеке мы увидели Некрасова на языке современной художественной культуры – в виде комиксов. В театре кукол идет спектакль «Кому на Руси жить хорошо», вписанный в современный культурный контекст. Волковский театр дал премьеру этно-рок-спектакля «От Некрасова до Некрасова», - отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

Помимо этого, в «Миллениуме» открылись две выставки, посвященные русскому поэту – «Некрасов. Три реки» и выставка пленэрного центра. Также, к юбилею Николая Некрасова, выпущена памятная серебряная монета.