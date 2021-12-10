Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-19°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 декабря 2021 13:10

Ярославец избил полицейского до сотрясения мозга

Против нападавшего возбудили уголовное дело
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей головы и сотрясение головного мозга.

Полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей головы и сотрясение головного мозга.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одной из летних ночей в Ярославле несколько водителей легковушек решили устроить "авто-вечеринку" на улице Свободы. Громкая музыка в столь позднее время разбудила местных жителей, поэтому они обратились за помощью в полицию.

- Компания автомобилистов находилась в зоне «Остановка запрещена» и нарушала общественный порядок. Прибывший на место сотрудник ДПС потребовал прекратить противоправные действия. В ответ на требования полицейского пассажир одного из автомобилей выражаясь нецензурной бранью нанес ему удар кулаком в лицо, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Удар оказался достаточно сильным. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей головы и сотрясение головного мозга. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал вину в полном объеме. На данный момент дело передано в суд.