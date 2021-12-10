Ярославец избил полицейского до сотрясения мозга

Полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей головы и сотрясение головного мозга. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одной из летних ночей в Ярославле несколько водителей легковушек решили устроить "авто-вечеринку" на улице Свободы. Громкая музыка в столь позднее время разбудила местных жителей, поэтому они обратились за помощью в полицию.

- Компания автомобилистов находилась в зоне «Остановка запрещена» и нарушала общественный порядок. Прибывший на место сотрудник ДПС потребовал прекратить противоправные действия. В ответ на требования полицейского пассажир одного из автомобилей выражаясь нецензурной бранью нанес ему удар кулаком в лицо, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Удар оказался достаточно сильным. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей головы и сотрясение головного мозга. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал вину в полном объеме. На данный момент дело передано в суд.