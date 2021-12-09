В драке между таксистом и пассажирами погиб рыбинец

Таксист пытался уехать, но сбил 34-летнего участника драки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

8 декабря в Рыбинске Ярославской области компания друзей сидела в кафе на улице Рыбинская. Время приближалось к тому, чтобы расходиться по домам, отдыхающие вызвали такси. Вскоре машина приехала на вызов, но возникли небольшие проблемы: мест в авто четыре, а желающих поехать - пять. 31-летний таксист не хотел нарушать дорожные правила и отказал компании. Отрицательный ответ их не устроил, поэтому друзья начали драку.

- Сотрудниками полиции установлены все участники конфликта. В настоящее время устанавливаются все объективные обстоятельства произошедшего. Если вы стали очевидцем данного происшествия, располагаете информацией, которая может помочь в установлении всех обстоятельств – обращайтесь по телефону 8(4855) 222427, = рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Таксист пытался уехать, но сбил 34-летнего участника драки. Скрываться с места ДТП водитель не стал: остался и вызвал скорую для пострадавшего. Но, к сожалению, травмы, которые получил мужчина оказались несовместимыми с жизнью - он скончался в больнице.

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