В Ярославском районе мужчина угрожал таксисту ножом, а потом избил свою сожительницу

В Ярославском районе мужчина размахивал ножом перед таксистом, а потом избил свою сожительницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из поселков Ярославского района нетрезвый местный житель отказался платить таксисту, которые вез его. Он стал угрожать водителю, размахивая перед ним ножом.

На место быстро прибыли сотрудники Росгвардии и полиции. К ним сразу обратилась 30-летняя женщина, которая оказалась сожительницей этого дебошира. К этому моменту он уже успел избить ее, а также угрожал расправой, снова достав нож.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого – 32-летнего мужчину.

- Отделом полиции по Ярославскому району в отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела об угрозе убийством, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Местному жителю грозит до двух лет лишения свободы.