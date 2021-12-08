В Ярославском районе мужчина угрожал таксисту ножом, а потом избил свою сожительницу

В Ярославском районе мужчина размахивал ножом перед таксистом, а потом избил свою сожительницу
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В одном из поселков Ярославского района нетрезвый местный житель отказался платить таксисту, которые вез его. Он стал угрожать водителю, размахивая перед ним ножом.
На место быстро прибыли сотрудники Росгвардии и полиции. К ним сразу обратилась 30-летняя женщина, которая оказалась сожительницей этого дебошира. К этому моменту он уже успел избить ее, а также угрожал расправой, снова достав нож.
Правоохранительные органы задержали подозреваемого – 32-летнего мужчину.
- Отделом полиции по Ярославскому району в отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела об угрозе убийством, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Местному жителю грозит до двух лет лишения свободы.