Дороги почищены, пешеходы буксуют: ярославцы оценили качество уборки города после большого снегопада

На улицах Ярославля сегодня ночью на уборке снега работали 85 машин Фото: Анастасия Голубева

На улицах Ярославля сегодня ночью на уборке снега работали 85 машин: 50 расчищали дороги от снега, 35 вывозили его. Были задействованы 26 комбинированных дорожных машин, в том числе и те, что прибыли в город 4 декабря. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил мэр Владимир Волков.

- Днем к уборке присоединится техника управляющих компаний и ТСЖ, - написал градоначальник.

Но это днем. Что же увидели ярославцы утром?

- Будем объективны, но, похоже, с последствиями снегопада справились. Не очень хорошо почищены обочины. Но будем надеяться уберут, - пишут в группе «Жесть Ярославль».

- Окружная норм, центральные улицы неплохо убраны.

- Нормально почищено. Орджоникидзе, Красноборская, Авиаторов, Московский проспект, Суздальское шоссе до круга. Все почищено до асфальта. И даже полосы почти все сохранились. И нечего ныть. Спасибо мужикам, которые пахали всю ночь, чтобы утром можно было проехать.

- Вчера везде каша была. С утра дороги норм.

Пожалуй, впервые за долгое время довольных уборкой Ярославля немало. Кажется, что сегодня с утра больше страдали пешеходы, чем автомобилисты.

- Только вот пешеходы буксуют. Месиво выше щиколотки.

- Весь Перекоп нечищеный, частный сектор утонул в снегу. Если где и был трактор, то серединку прогреб, где машины ездят, а пешеходы вообще не понятно где ходить должны.

- Шла по улице Толбухина утром. На улице не убрано! Сплошная каша, месиво из грязи и снега. Чтобы выйти на дорогу, нужно пройти десять кругов ада.