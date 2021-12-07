В Заволжском районе Ярославля в пожаре погибли два человека Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Заволжском районе Ярославля в ночь с 6 на 7 декабря текущего года на улице Северной произошел пожар. Горел дом, в котором погибли 43-летняя женщина и 59-летний мужчина. СКР по Ярославской области начал проверку. Скорей всего, трагедия произошла из-за непотушенной сигареты.

- Следователем произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Тела погибших направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. По предварительным данным, причиной пожара послужило тлеющее табачное изделие. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.