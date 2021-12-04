Свидание не задалось: рыбинец украл букет из 29 роз, продукты и алкоголь, но попался

Из цветочной палатки на улице Юбилейной кавалер похитил букет из 29 роз Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинске сотрудниками уголовного розыска задержан ранее судимый 34-летний мужчина. Его подозревают в грабеже. И судя по украденному "набору" - а это букет цветов, продукты и алкоголь - рыбинец явно собирался на свидание.

Из цветочной палатки на улице Юбилейной кавалер похитил букет из 29 роз. Из магазинов в микрорайоне Гагаринский и на улице Пархинской мужчина не заплатив унес продукты и спиртное.

- Общая сумма ущерба составила 3500 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Подозреваемый во всем признался, похищенное частично изъято, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.