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Общество3 декабря 2021 14:15

В Брагино Ярославля пропал мужчина

Его ищут с 1 декабря
Влада Красоткина
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Если вы что-то знаете о местонахождение Александра, то сообщите об этом по указанным номерам. Фото: поисковый отряд «ЯрСпас».

Если вы что-то знаете о местонахождение Александра, то сообщите об этом по указанным номерам. Фото: поисковый отряд «ЯрСпас».

1 декабря ушел из дома и не вернулся 38-летний Александр Будихин. Поиски идут третий день, а информации о местонахождении пропавшего больше не стало.

- Рост Александра 189 сантиметров, он среднего телосложения. У него чёрные волосы и светло-карие глаза, - рассказали в поисковом отряде «ЯрСпас».

В день исчезновения мужчина был одет в черные шапку и куртку, темно-синие джинсы. Обут был черные кроссовки, с собой взял рюкзак такого же цвета.

Александр может нуждаться в медицинской помощи.