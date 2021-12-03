В Брагино Ярославля пропал мужчина

Если вы что-то знаете о местонахождение Александра, то сообщите об этом по указанным номерам. Фото: поисковый отряд «ЯрСпас».

1 декабря ушел из дома и не вернулся 38-летний Александр Будихин. Поиски идут третий день, а информации о местонахождении пропавшего больше не стало.

- Рост Александра 189 сантиметров, он среднего телосложения. У него чёрные волосы и светло-карие глаза, - рассказали в поисковом отряде «ЯрСпас».

В день исчезновения мужчина был одет в черные шапку и куртку, темно-синие джинсы. Обут был черные кроссовки, с собой взял рюкзак такого же цвета.

Александр может нуждаться в медицинской помощи.