По «Пушкинской карте» ярославцы купили билетов на 7 миллионов рублей

За три месяца, что работает федеральная программа, ярославцы приобрели порядка 11 тысяч билетов. ФОТО: Министерство культуры РФ

Общая стоимость всех билетов, купленных в Ярославской области по «Пушкинской карте», составила около 7 миллионов рублей. За три месяца, что работает эта федеральная программа, ярославцы приобрели порядка 11 тысяч билетов.

Наибольшей популярностью у ярославской молодежи, а «Пушкинскую карту» могут получить только молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет, пользуются спектакли Волковского театра. На данный момент по «Пушкинской карте» на показы Первого русского продано 5 тысяч билетов. На втором месте по продажам Ярославский художественный музей – 1,3 тысяч билетов. Третью позицию занимает планетарий – туда приобретено около 1,1 тысяч билетов.

- К программе «Пушкинская карта» присоединились 26 учреждений культуры региона. В ноябре в список партнеров вошли студенческий театр и ДК имени Малова, - уточнили в департаменте культуры Ярославской области.

В этом году номинал карты составляет 3 тысячи рублей, в следующем он будет увеличен до 5 тысяч. Подробности можно узнать здесь.