Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 декабря 2021 13:20

На работу в детскую больницу Ярославской области поступили 11 молодых медиков

За последние восемь лет сюда пришли более 50 врачей и представителей медицинского персонала
Анастасия Голубева
КомментироватьОставить комментарий(0)
На работу в детскую больницу Ярославской области поступили 11 молодых медиков

На работу в детскую больницу Ярославской области поступили 11 молодых медиков

Фото: Правительство Ярославской области

В областную детскую больницу на работу поступили 11 молодых специалистов. Вчера, 1 декабря, прошло их торжественное посвящение в эту важную профессию.

- Этот праздник третий по счету начиная с 2013 года. Вчера добрые слова звучали в адрес сотрудников, которые пополнили наши ряды в течение последних трех лет. Это врач-рентгенолог, три оториноларинголога, хирург, педиатры, медицинские сестры, – пояснила главный врач больницы Марина Писарева.

В правительстве Ярославской области рассказали, что за последние восемь лет работать в детскую клиническую больницу пришли больше 50 врачей и представителей среднего медицинского персонала.