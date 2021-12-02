На работу в детскую больницу Ярославской области поступили 11 молодых медиков Фото: Правительство Ярославской области

В областную детскую больницу на работу поступили 11 молодых специалистов. Вчера, 1 декабря, прошло их торжественное посвящение в эту важную профессию.

- Этот праздник третий по счету начиная с 2013 года. Вчера добрые слова звучали в адрес сотрудников, которые пополнили наши ряды в течение последних трех лет. Это врач-рентгенолог, три оториноларинголога, хирург, педиатры, медицинские сестры, – пояснила главный врач больницы Марина Писарева.

В правительстве Ярославской области рассказали, что за последние восемь лет работать в детскую клиническую больницу пришли больше 50 врачей и представителей среднего медицинского персонала.