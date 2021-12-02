В Ярославской области с плюсовой температуры резко похолодает до -14

Сильные морозы ожидаются в ночь на понедельник. Скриншот с сайта Гидрометцентра

В Ярославской области в ближайшие дни резко похолодает, сообщает Гидрометцентр. С +2 в пятницу температура снизится до -11 градусов днем в воскресенье и -14 в ночь на понедельник.

Завтра, в пятницу 3 декабря, в Ярославле ожидается плюсовая температура. Будет облачно, снег с дождем.

В субботу подморозит до -1, небольшой снег. А в воскресенье резко похолодает до -11 Последний день недели будет довольно солнечным, без осадков и с северо-восточным ветром.