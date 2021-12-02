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Общество2 декабря 2021 9:51

В Рыбинске в январе откроют курсы актерского мастерства

В первую труппу наберут 15 молодых людей от 16 лет до 21 года
Полина Вачнадзе
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В первую труппу наберут 15 молодых людей от 16 лет до 21 года

В первую труппу наберут 15 молодых людей от 16 лет до 21 года

Рыбинский драматический театр и Школа звезд начали набор молодых людей на курсы актерского мастерства. В первую труппу планируют принять 15 человек в возрасте от 16 лет до 21 года.

Обучение будет длиться полтора года. Выпускников готовы зачислить в труппу театра, также они смогут продолжить обучение в Ярославском театральном институте.

Отборочные туры стартуют в декабре, в январе Школа актера начнет свою работу.

- Испытания планируются стандартные. Будем смотреть на пластику, дикцию, умению чувствовать ритм и музыку, - рассказал актер и режиссер Рыбинского драмтетра Владимир Калюкин.

По всем вопросам можно обратиться в администрацию театра.