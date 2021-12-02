В Ярославле мужчина, чтобы первым войти в автобус, ударил женщину

В Ярославле мужчина при входе в автобус №25 ударил женщину. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле мужчина при входе в автобус №25 ударил женщину. О конфликте, который, видимо, начался еще на остановке, а продолжился при входе в салон, написала в соцсетях дочь пострадавшей.

- Моя мама поехала на работу. Автобус подъехал, мужчина рядом с ней, видимо, хотел зайти первым, оттолкнул ее, словесная перепалка, ударило в живот, пнул ногой. Женщины рядом закричали. Мужчин рядом было достаточно, но никто из них даже слова не сказал, не то, чтобы заступиться. Зашел первый, молодец какой, победитель, не важно, что с женщиной подрался, она ведь сдачи не сдаст, - пишет в группе «Подслушано в Ярославле» Александра Есипенко.

Мужчина после этого прошел в конец салона и вышел на следующей остановке.

- Наверное, услышал, что полицию будут вызывать. Я все понимаю, раннее утро, нехватка транспорта, все злые и агрессивные. Но что же теперь, бить друг друга? Надо оставаться людьми, - просит Александра.

Большая часть ярославцев, отметившихся в комментариях, посочувствовали женщине. Некоторые посоветовали обратиться в полицию, тем более, что есть свидетели этого инцидента и записи с камер наблюдения.

- Страшно стало жить среди таких…