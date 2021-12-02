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Общество2 декабря 2021 7:38

У ПАТП-1 Ярославля по решению суда заберут 18 автобусов

Также предприятие должно выплатить долг в 16,9 миллионов рублей
Полина Вачнадзе
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Ярославское ПАТП-1 может лишиться 18 автобусов

Ярославское ПАТП-1 может лишиться 18 автобусов

Фото: Мэрия Ярославля

Ярославское ПАТП-1, которое обслуживает большую часть городских маршрутов, может лишиться 18 автобусов. Решение забрать транспорт принял Арбитражный суд. Также по решению суда транспортное предприятие должно вернуть долг по лизинговым платежам в 16,9 миллионов рублей.

В суд обратилась «Транспортная лизинговая компания». Представители потребовали расторжения договора, возврата автобусов и выплаты долга. Суд встал на сторону истца. ПАТП-1 должно вернуть автобусы в пригодном для эксплуатации состоянии. Но решение суда еще может быть обжаловано.