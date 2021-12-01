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Общество1 декабря 2021 14:00

Двое ярославцев решили устроить себе жизнь за счет фальшивых денег

Но их поймали на кассе в "Пятерочке"
Влада Красоткина
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Свою вину ярославцы признали сразу же.

Свою вину ярославцы признали сразу же.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обмани меня если сможешь: в Ярославле два друга через Интернет купили фальшивые деньги. За счет "липы" мужчины планировали вести свой повседневный образ жизни, но не тут то было. Обман раскрылся на кассе табачной лавки в магазине "Пятерочка".

- Прокуратурой поддержано обвинение в отношении 41-летнего и 28-летнего жителей Ярославля. Установлено, что мужчины приобрели поддельные купюры в 5000 рублей, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Свою вину ярославцы признали сразу же. За преступление суд назначил мужчинам три года лишения свободы условно.