В Ярославской области открыли второй центр онкологической помощи Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области открыли второй центр амбулаторной онкологической помощи. Он начал работать в поликлинике №2 Рыбинской городской больницы №1.

- В центре прием ведут врачи-онкологи, гематологи, урологи и гинекологи. Все они специализируются в области онкопатологий. В составе ЦАОП будет работать дневной стационар на 16 мест. Центр оснащен современным диагностическим оборудованием, укомплектован высококвалифицированными специалистами, - сообщили в правительстве региона.

Первый центр онкологической помощи создали год назад при больнице №9 в Ярославле. За это время врачи провели в нем около 700 специальных курсов терапии для пациентов.