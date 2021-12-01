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Общество1 декабря 2021 13:30

В Ярославской области открыли второй центр онкологической помощи

Его создали при больнице Рыбинска
Анастасия Голубева
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В Ярославской области открыли второй центр онкологической помощи

В Ярославской области открыли второй центр онкологической помощи

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области открыли второй центр амбулаторной онкологической помощи. Он начал работать в поликлинике №2 Рыбинской городской больницы №1.

- В центре прием ведут врачи-онкологи, гематологи, урологи и гинекологи. Все они специализируются в области онкопатологий. В составе ЦАОП будет работать дневной стационар на 16 мест. Центр оснащен современным диагностическим оборудованием, укомплектован высококвалифицированными специалистами, - сообщили в правительстве региона.

Первый центр онкологической помощи создали год назад при больнице №9 в Ярославле. За это время врачи провели в нем около 700 специальных курсов терапии для пациентов.