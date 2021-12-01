В Ярославле общественника оштрафовали за пост в соцсетях

Андрей Брой оштрафован на 30 тысяч рублей за антипрививочный пост в социальной сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественный деятель Ярославля, активист движения «Свободный Ярославль» Андрей Брой оштрафован на 30 тысяч рублей за антипрививочный пост в социальной сети ВКонтакте. Кроме этого, Брой вышел в одиночный пикет, в котором высказался против принудительной вакцинации детей от коронавируса. По мнению правоохранительных органов (и суд с ними согласился), общественник своими действиями мог вызвать панику среди населения.

После оглашения решения суда, Андрей Брой на своей странице ВКонтакте объявил сбор денег на погашение штрафа. Многие согласились поддержать его материально, но не все. Некоторые подписчики посчитали, что раз человек решил стать общественным деятелем, то должен понимать, чем это чревато и не выставлять пост с номером карты.

Стоит отметить, что ситуация с коронавирусом в Ярославской области по-прежнему остается напряженной. Коллективный иммунитет до сих пор не достигнут: первый этап вакцинации прошли чуть больше 500 тысяч человек, второй – около 450 тысяч. В регионе работают 57 прививочных пунктов, 53 мобильные бригады и 45 мобильных пунктов.