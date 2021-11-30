В Ярославле 9-балльные пробки. Скриншот Яндекс.Карты

Непогода или какие-то другие факторы внесли сегодня коррективы в движение транспорта. Ярославль встал в девятибалльные пробки. Многие горожане не смогли вовремя попасть на работу.

- Остановились троллейбусы на Московском проспекте, говорят, что обрыв проводов. Пробка такая, что не проехать, - говорят очевидцы.

- Троллейбусное сообщение уже налажено, - сообщили в справочной «ЯрГортранса» в 9 часов утра.

- Простояла на остановке на Большой Октябрьской около часа. "Пятерочек" вообще не было, автобусов не было. Ужас.

Проблемы с транспортом ощутили жители всех районов Ярославля. В цвет бордо на Яндекс.Картах окрашен Московский проспект и проспект Фрунзе, Суздальское шоссе, проспект Авиаторов и улицы рядом с выездом на Октябрьский мост. Затруднено движение на улицах Нефтяников, Калинина, Мельничной. Центр города окрашен в желтый.

- Если после обеда подморозит, как обещают синоптики, будет полный коллапс. Город встанет. С днем жестянщика нас, - грустно смеются таксисты.