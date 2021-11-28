В Ярославской области насмерть сбили пешехода

После ДТП на машине остались сильные вмятины. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

28 ноября около 8:00 утра в Ростовском районе Ярославской области произошло смертельное ДТП. Мужчина за рулем "Киа" насмерть сбил пешехода.

- 48-летний водитель иномарки наехал на 46-летнего пешехода, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Точное место аварии - 205 километр трассы М-8. Местные жители считают этот участок трассы смертельным для пешеходов.

- Очень опасный участок дороги. Светофор бы сюда поставить , может хоть так унесённых жизней станет меньше, - поделился очевидец ДТП в группе "Подслушано в Ростове Великом [ПвРВ]".

Для ликвидации последствий ДТП на место происшествия выезжала машина спасателей.