В центре Ярославля на поводке выгуливали медведя. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В центре Ярославля около цирка выгуливали медведя вместе с собаками. Горожане поделились видео с этой неординарной ситуацией в соцсетях.

На кадрах видно, что один из мужчин держит на поводке собаку, похожую на алабая, а у другого на поводке медведь. Животное ведет себя не особо агрессивно, играется с собаками и хозяином.

Скорей всего, с медведем гуляли сотрудники цирка, и самое животное выступает там же.

- Это же, скорей всего, цирковой медведь. Там и тигров выгуливали, - поделились ярославцы.