В четырех сельских школах Ярославской области отремонтируют спортзалы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области в 2022 году отремонтируют спортзалы в четырех школах. Обновление проведут в Тихменевской средней школе Рыбинского района, Хмельниковской средней школе Ростовского, Шильпуховской основной школе Первомайского и Головинской средней школе Угличского района.

В этих школах рабочие займутся ремонтом полов, потолков, стен, электрики, а деревянные окна заменят пластиковыми. Заниматься в новых спортзалах будут около 400 детей.

- Наконец-то осуществится наша давняя мечта – мы сделаем душевые и санузлы в раздевалках. Наши ученики второй год подряд становятся призерами областной олимпиады по физической культуре. В комфортных условиях тренироваться будут еще эффективнее, а главное, охотнее, - поделился директор Тихменевской школы Сергей Смирнов. - Школьники занимаются футболом, борьбой, акробатикой, легкой атлетикой, настольным теннисом и другими спортивными играми.