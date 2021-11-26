Ярославна, пострадавшая в ДТП, отсудила у водителя-наркомана миллион рублей

Виновник аварии сначала врезался в машину, а после сбил женщину на пешеходном переходе Фото: Сергей ГАПОН

Красноперекопский суд Ярославля взыскал с 26-летнего ярославца 1 миллион рублей в пользу 59-летней истицы. 10 сентября мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, сбил женщину на пешеходном переходе.

- Как пояснил представитель пострадавшей, водитель «Тойоты Авенсис» проехал между двумя автомобилями, которые встали перед «зеброй», уступая дорогу пешеходу. В результате он столкнулся с «Ладой Ларгус», не снижая скорости продолжил движение и на сбил женщину, - уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Пострадавшую от сильнейшего удара откинуло в сторону, она повредила ноги, потеряла сознание – с места аварии ярославну увезли на скорой помощи.

Во время заседания выяснилось, что мужчина, который сел за руль в состоянии наркотического опьянения, даже толком не извинился перед покалеченной им женщиной. Позвонил лишь один раз, сказал, что виновным себя не считает, «просто не заметил пешехода». Ни материальной, ни моральной помощи водитель не оказал. Зато предложил дать миллион рублей после судебного разбирательства, при условии, что уголовное дело в отношении него будет прекращено за примирением сторон. Женщина с такими условиями не согласилась.

В итоге ответчику все же придется заплатить пострадавшей – суд взыскал с него миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.