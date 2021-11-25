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Происшествия25 ноября 2021 12:38

Ярославца обвиняют в серии краж самокатов и хранении наркотиков

Ущерб для владельца самокатов составил 200 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
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Ярославца обвиняют в серии краж самокатов и хранении наркотиков

Ярославца обвиняют в серии краж самокатов и хранении наркотиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 35-летнего мужчины. Его обвиняют в серии краж самокатов, также приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта.

Следствие установило, что за июль и август этого года ярославец украл пять самокатов, которые можно было брать напрокат. Самокаты находились на парковках в Ленинском районе.

- Похищенное он продавал. Потерпевшим является предприниматель, ему причинен моральный ущерб – порядка 200 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Также у мужчины обнаружили 2,8 грамма наркотика – ярославец сам является наркозависимым и приобрел вещество для личного применения.