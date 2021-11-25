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Общество25 ноября 2021 11:52

В Ярославской области назначен новый федеральный инспектор

Прошлый инспектор уволился с этой должности в январе текущего года
Анастасия Голубева
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Федеральным инспектором по Ярославской области назначен Никита Марков.

Федеральным инспектором по Ярославской области назначен Никита Марков.

Фото: Правительство Ярославской области

Федеральным инспектором по Ярославской области назначен Никита Марков. Эта должность была свободна с января текущего года, после того, как с нее ушел Алексей Кошаев.

- Никита Марков имеет высшее юридическое образование. До назначения на должность федерального инспектора работал заместителем директора департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области. Ранее трудился на различных должностях в избирательной комиссии региона, - рассказали в правительстве региона.

Никита – уроженец Ярославской области, родился в Пошехонье. Сейчас женат и уже стал папой, супруги воспитывают сына.