Почти 200 домов в Рыбинске остались без отопления

Около 200 многоквартирных домов на центральных улицах Рыбинска остались без отопления Фото: Полина Вачнадзе

Около 200 многоквартирных домов на центральных улицах Рыбинска сегодня, 25 ноября, остались без отопления. ООО «Рыбинская генерация» проводит аварийные работы на теплотрассе у дома №11 на улице Кирова. Тепло в квартиры дадут после того, как ремонт завершится.

Отопление отключено по следующим адресам:

- улица Кирова дома №№34, 32, 11, 30/64;

- улица Герцена дома №№1/1, 7а, 13/24, 24, 25/17, 27/28, 32, 37, 48а/18, 48/29, 58,87,39,66;

- улица Радищева дома №№1/6, 2/5, 12, 15, 28, 29а, 44, 46,54,50,73;

- улица Чкалова дома №№5, 5а, 8, 16,19, 20/11, 21, 22/14, 23, 24, 24а, 25/9, 27/18, 34, 34б, 35/16, 36, 37, 37а, 38, 40, 69;

- улица Крестовая дома №№45/6, 48/3, 49, 49а, 50/4, 51, 54, 55/10, 57, 57а, 58/5, 59, 60/6, 62а, 62, 63/3, 65, 66, 67, 69, 71, 72/8, 73, 74, 75/7, 77/8, 78/5, 78б, 79, 81, 82, 83/9, 84/7, 84, 133, 133-а, 135;

- улица Луначарского, дома №№20,27, 29, 21, 23, 21а, 51, 53;

- улица Яна Гуса дома №№3, 4, 17;

- улица Румянцевская дома №№12, 13, 20, 20, 20-б, 25, 34, 34-а, 51, 53, 60;

- улица Ломоносова дома №№1/107, 2/109, 5-а, 7, 8, 9/7, 10/12, 11, 12/9, 16, 17, 18, 19/20, 23, 24/7, 25, 32, 32а, 35, 37, 45, 48а;

- улица Пушкина дома №№22, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 35а, 37,43/32,45,45/33, 47,49, 53а, 53, 57;

- улица Бородулина дома №№6а, 9а, 11/33, 12,13, 24, 26, 26/46, 36, 38, 42, 42а, 47;

- Волжская набережная дома №№10, 121, 123, 125, 143, 145, 147, 151/2;

- улица Гоголя дома №№1/117, 2/119, 10а, 12, 16/15, 18, 20, 21, 26а, 29, 30, 31, 32/18а, 35. 35а, 40, 43а, 43б, 47;

- улица Карякинская дома №№1, 1/52, 1а/57, 3;

- улица Плеханова дом №№2;

- улица Советская дома №№За, 8.