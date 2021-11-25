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Общество25 ноября 2021 6:00

В Ярославской области мужчина обокрал пенсионерку

Женщина лишилась 10 000 рублей
Влада Красоткина
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Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рыбинске Ярославской области 60-летнего жителя обвиняют в краже денег у 68-летней женщины.

- Мужчина, находясь в помещении одного из офисов банка в городе Рыбинске, заметил 68-летнюю женщину, намеревавшуюся снять денежные средства с банковской карты, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Убедившись в том, что за ним никто не следит обвиняемый забрал из купюроприемника банкомата снятые пенсионеркой 10 000 рублей. Женщина в это время отвлеклась и не заметила, как ее деньги забрали.

- В ходе расследования уголовного дела после установления лица, совершившего данную кражу, потерпевшей ущерб возмещен в полном размере, - дополнили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Рыбинский городской суд для рассмотрения по существу.