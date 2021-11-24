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Общество24 ноября 2021 12:40

В Центральную городскую больницу Ярославля привезли современный аппарат УЗИ

С помощью него каждый день можно обследовать по 40 пациентов
Анастасия Голубева
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В Центральную городскую больницу Ярославля привезли современный аппарат УЗИ

В Центральную городскую больницу Ярославля привезли современный аппарат УЗИ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Центральную городскую больницу Ярославля купили современный аппарат УЗИ. Таким же оборудованием пользуются в детской поликлинике на улице Терешковой. На нем проводят профилактические осмотры и скрининги. В день на таком аппарате можно обследовать до 40 человек.

- Кабинет, где установлено оборудование, отремонтировали. УЗИ-аппарат - уже четвертый стационарный в поликлинике, также здесь используют два портативных прибора, - сообщили в правительстве региона.

Помимо этого, в следующем году в ЦГБ будут закуплены рентген-аппарат, эндоскопическая система и маммограф.