В Центральную городскую больницу Ярославля привезли современный аппарат УЗИ Фото: Иван МАКЕЕВ

В Центральную городскую больницу Ярославля купили современный аппарат УЗИ. Таким же оборудованием пользуются в детской поликлинике на улице Терешковой. На нем проводят профилактические осмотры и скрининги. В день на таком аппарате можно обследовать до 40 человек.

- Кабинет, где установлено оборудование, отремонтировали. УЗИ-аппарат - уже четвертый стационарный в поликлинике, также здесь используют два портативных прибора, - сообщили в правительстве региона.

Помимо этого, в следующем году в ЦГБ будут закуплены рентген-аппарат, эндоскопическая система и маммограф.