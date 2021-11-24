В развитие Центрального рынка будет вложено 700 миллионов рублей Фото: Павел КЛОКОВ

Депутаты Ярославля на заседании муниципалитета подняли вопрос продажи Центрального рынка города. Часть народных избранников выступила против этой инициативы. В итоге по рынку было решено создать рабочую группу, заседание которой пройдет в пятницу, 26 ноября.

О возможной продаже Центрального рынка сообщили 19 ноября. Руководство АО «Центр» пояснило, что содержать торговые площади за счет городского бюджета больше не в состоянии. Планируется, что инвестор вложит в реконструкцию Центрального рынка порядка 700 миллионов рублей.