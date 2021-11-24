«Унижение человеческого достоинства»: ярославцы жалуются на невыносимые условия приема в Центре социальных выплат

В редакцию КП-Ярославль обратился житель Кировского района города Виталий Егоров. Пожилой человек пожаловался на условия, в которых принимает посетителей Центр социальных выплат, что находится на улице Республиканской.

- Это самое настоящее унижение человеческого достоинства! Все ждут своей очереди в грязном тамбуре площадью не больше пяти квадратных метров. Стоят по 5-6 человек, ни о какой социальной дистанции речи нет. Принимают документы через окошечко в двери. На все жалобы отвечают, что работают так уже полгода и если нам тесно и что-то не устраивает, то мы можем постоять на улице. А там то дождь, то снег, - рассказывает Виталий Егоров.

Мужчина попытался поговорить с руководителем Центра, но у него ничего не получилось.

- В тех же самых условиях пандемии работает Пенсионный фонд Кировского района. Но там почему-то все как у людей: принимают в помещениях, что и раньше, через окошечки, очередей и столпотворения нет, - сравнивает ярославец.

КП-Ярославль жалобу мужчины донесла до мэрии города. В пресс-службе ведомства пояснили, что организовать прием «по окнам» как в Пенсионном фонде в здании Центра соцвыплат не представляется возможным. Объяснили и почему в тамбуре скапливается много людей.

- В соответствии с п.2 приказа МУП «Центр социальных выплат» от 03.03.2021 №31 «Об ограничительных мерах по нераспространению новой коронавирусной инфекции» личный прием граждан проводится по понедельникам по предварительной электронной записи. Посетителей приглашают на прием к конкретному времени. Так как в здании располагаются три организации, то максимально в тамбур к одному времени могут прийти только три человека. Однако происходит по-другому: граждане, которые записаны, приходят с сопровождающими, также приходят и граждане без записи, поэтому количество людей в тамбуре возрастает, - пояснили в пресс-службе мэрии.

В ведомстве по обращению ярославца пообещали принять меры и ограничить число людей в тамбуре, чтобы не нарушалась социальная дистанция. Какие именно меры – не уточнили.