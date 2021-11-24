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Происшествия24 ноября 2021 8:28

Вылетела в кювет: в Ярославской области девушка-водитель не справилась с машиной на скользкой дороге

Пострадала 19-летняя пассажирка иномарки
Полина Вачнадзе
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18-летняя девушка-водитель не справилась с управлением «Шевроле»

18-летняя девушка-водитель не справилась с управлением «Шевроле»

Фото: УМВД по Ярославской области

В Переславском районе вчера, 23 ноября, на дороге «Юрьев-Польский – Рязанцево – Переславль» произошло ДТП. 18-летняя девушка-водитель не справилась с управлением своего «Шевроле» и вылетела в кювет. В кювете машина опрокинулась.

- Госпитализирована пассажирка, девушка 19 лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Полиция просит водителей быть аккуратными на дорогах и выбирать скорость в соответствии с погодными условиями, не нарушать правил маневрирования.