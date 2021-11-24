Вылетела в кювет: в Ярославской области девушка-водитель не справилась с машиной на скользкой дороге

18-летняя девушка-водитель не справилась с управлением «Шевроле» Фото: УМВД по Ярославской области

В Переславском районе вчера, 23 ноября, на дороге «Юрьев-Польский – Рязанцево – Переславль» произошло ДТП. 18-летняя девушка-водитель не справилась с управлением своего «Шевроле» и вылетела в кювет. В кювете машина опрокинулась.

- Госпитализирована пассажирка, девушка 19 лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Полиция просит водителей быть аккуратными на дорогах и выбирать скорость в соответствии с погодными условиями, не нарушать правил маневрирования.