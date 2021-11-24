24 ноября в Ярославле отключат отопление и свет

Кроме этого, на 24 ноября в Ярославле запланировано отключение электроэнергии. Фото: Единая диспетчерская служба Ярославля

24 ноября по всему Ярославлю отключат центральное отопление. С 9:00 утра и до 19:00 вечера без тепла останется школа на улице Большая Любимская и дома №45, 50 на улице 1-я Норская набережная.

Чуть больше повезло следующим адресам, им придется померзнуть до 15:00 дня:

- улица Володарского, 65, 89/24, 95/57, 97, 99, 105, 107;

- переулок Кучерской, 26, 26А;

- проспект Ленина, 20/53, 22, 24/78, 26, 29/51, 30/84, 31, 33, 35/88, 37/73, 24А, 28;

- улица Некрасова, 61, 63, 63 к. 2, 68, 69А, 71А, 86, 71;

- проспект Октября, 55, 55А, 57, 57А, 57Б, 59;

- улица Свердлова, 70, 72, 76, 86, 88, 90, 74;

- проспект Толбухина, 68, 82;

- улица Тургенева, 1, 3, 5, 5А;

- улица Щапова, 10, 12, 12А, 14, 20.

Кроме этого, на 24 ноября в Ярославле запланировано отключение электроэнергии:

- с 13:00 дня до 16:00 вечера на улице Радищева № 27А, 29, 29А; улице Чехова №28А;

- с 09:00 утра до 16:00 вечера в поселке Толгоболь;

- с 09:30 утра до 16:00 вечер на улице 1-й Суздальский № 2-16, 5-11; улице Минина № 15-25, 16-26; переулке 2-й Суздальский № 8-18, 11-25; улице Кривова № 2, 2А; улице Кутузова № 4-12; улице Суздальская №43-49, 104, 106;

- с 09:00 до 11:00 утра на проспекте Фрунзе в районе №53 -киоск; проспект Фрунзе №49 напротив -автостоянка.