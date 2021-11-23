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Общество23 ноября 2021 13:28

Поисками матери двух детей занялся следственный комитет Ярославской области

Девушка исчезла 14 ноября
Влада Красоткина
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Сейчас поисками пропавшей занялся следственный комитет Ярославской области. Фото: "ЛизаАлерт"

Сейчас поисками пропавшей занялся следственный комитет Ярославской области. Фото: "ЛизаАлерт"

14 ноября в Рыбинске Ярославской области пропала 23-летняя Алена Ровбуть. О местонахождение девушки до сих пор ничего неизвестно, хотя с дня исчезновения прошло уже девять дней. Дома Алену ждут двое маленьких детей, которые на данный момент находятся под присмотром отца.

Сейчас поисками пропавшей занялся следственный комитет Ярославской области.

- По факту безвестного исчезновения девушки следственными органами следственного управления СК России по Ярославской области организована процессуальная проверка. К поискам привлечены сотрудники органов внутренних дел и волонтеры поисково-спасательных организаций, - рассказали в СКР по Ярославской области.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефону дежурного по следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области по номеру 8-962-209-00-08.