МЧС предупредило ярославцев о сильной метели 24 ноября Фото: Олег УКЛАДОВ

24 ноября в Ярославской области ожидается ухудшение погоды: снег, метель, порывы ветра до 15 метров в секунду. На дорогах местами гололедица.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе транспорта, увеличение числа ДТП, обрывы ЛЭП и линий связи, обрушение слабоукрепленных крыш, - предупреждают спасатели.

По данным синоптиков Центра «Фобос», в среду в Ярославле температура воздуха днем опустится до -2 градусов. В четверг потеплеет до +2, такая температура сохранится и в пятницу.