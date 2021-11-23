Ярославец с фальшивыми правами попал в ДТП

Молодой человек уже имеет судимость. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославле 25-летний молодой человек решил сыграть против правил и купил через Интернет фальшивые права за 10 тысяч рублей. Но обману было суждено недолго оставаться не раскрытым.

- Ярославец предъявил фальшивое удостоверение сотрудниками ГИБДД при проверке документов. Поводом для проверки явилось ДТП, совершенное обвиняемым, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Также стало известно, что молодой человек уже имеет судимость. На судебном заседании осужденный вину полностью признал и раскаялся в содеянном. В наказание за преступление ярославцу назначили 8 месяцев ограничения свободы.