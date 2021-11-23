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Общество23 ноября 2021 11:50

Ярославец с фальшивыми правами попал в ДТП

Влада Красоткина
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Молодой человек уже имеет судимость.

Молодой человек уже имеет судимость.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославле 25-летний молодой человек решил сыграть против правил и купил через Интернет фальшивые права за 10 тысяч рублей. Но обману было суждено недолго оставаться не раскрытым.

- Ярославец предъявил фальшивое удостоверение сотрудниками ГИБДД при проверке документов. Поводом для проверки явилось ДТП, совершенное обвиняемым, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Также стало известно, что молодой человек уже имеет судимость. На судебном заседании осужденный вину полностью признал и раскаялся в содеянном. В наказание за преступление ярославцу назначили 8 месяцев ограничения свободы.