В Ярославском цирке назначили нового директора

Новый директор планирует изменить отношение ярославцев к цирку. Фото: "Росгосцирк"

В Ярославле на пост директора филиала Росгосцирка назначили Глеба Ухватова. Новый начальник родом из областного центра, его опыт работы на руководящих должностях более 10 лет.

- Глеб Ухватов – менеджер с опытом руководящей работы более 10 лет. Он имеет высшее математическое образование, окончил Ярославский государственный университет им. Демидова. Руководил строительной компанией, а также образовательным центром для детей и взрослых, запускал новые проекты с нуля. Математическое образование помогает ему правильно просчитывать стратегию организации и проводить финансовый анализ, - прокомментировали приход к должности Глеба Ухватова в Росгосцирке.

Новый директор планирует изменить отношение ярославцев к цирку.

- С помощью современных методов продвижения и управления хочу показать, что цирк – это не только площадка для проката программ, но и социально значимый объект, – делится Глеб Ухватов.