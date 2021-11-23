В Ярославской области пропала мать двоих детей

Дома Алену ждут двое маленьких детей. Фото: поисковый отряд"ЛизаАлерт"

В Рыбинске Ярославской области пропала 23-летняя Алена Ровбуть: она ушла из дома и не вернулась. О местонахождение девушки ничего неизвестно с 14 ноября.

- Рост Алены 160 сантиметров, она худощавого телосложения. Волосы длинные и темные, глаза карие. Была одета в красную куртку, синие джинсы. С собой взяла черный рюкзак, - рассказали в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

У Алены двое маленьких детей. Сейчас малыши под присмотром отца. Если вы что-то знаете о местонахождение пропавшей, то сообщите об этом по телефону горячей линии поискового отряда: 8-800-700-54-52.