В Ярославле запретят парковаться на двух улицах Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 13 декабря на двух улицах в Ярославле будет запрещена остановка и стоянка машин. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

- Ограничения остановки и стоянки транспортных средств вводятся с целью увеличения пропускной способности автомобильных дорог, - уточнили в ведомстве.

Ограничения вводятся на улице Советской перед пересечением с улицами Республиканской и Победы.

Ограничения вводятся на улице Советской перед пересечением с улицами Республиканской и Победы Фото: Мэрия Ярославля