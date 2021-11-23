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Общество23 ноября 2021 9:15

В Ярославле запретят парковаться на двух улицах

Нововведения начнут действовать с 13 декабря
Полина Вачнадзе
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В Ярославле запретят парковаться на двух улицах

В Ярославле запретят парковаться на двух улицах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 13 декабря на двух улицах в Ярославле будет запрещена остановка и стоянка машин. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

- Ограничения остановки и стоянки транспортных средств вводятся с целью увеличения пропускной способности автомобильных дорог, - уточнили в ведомстве.

Ограничения вводятся на улице Советской перед пересечением с улицами Республиканской и Победы.

Ограничения вводятся на улице Советской перед пересечением с улицами Республиканской и Победы

Ограничения вводятся на улице Советской перед пересечением с улицами Республиканской и Победы

Фото: Мэрия Ярославля

Парковку запретят и на улице Панина перед пересечением с улицей Строителей

Парковку запретят и на улице Панина перед пересечением с улицей Строителей

Фото: Мэрия Ярославля