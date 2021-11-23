В Ярославле запретят парковаться на двух улицах
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 13 декабря на двух улицах в Ярославле будет запрещена остановка и стоянка машин. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
- Ограничения остановки и стоянки транспортных средств вводятся с целью увеличения пропускной способности автомобильных дорог, - уточнили в ведомстве.
Ограничения вводятся на улице Советской перед пересечением с улицами Республиканской и Победы.
Ограничения вводятся на улице Советской перед пересечением с улицами Республиканской и Победы
Фото: Мэрия Ярославля
Парковку запретят и на улице Панина перед пересечением с улицей Строителей
Фото: Мэрия Ярославля