Экстренное предупреждение от МЧС: в Ярославской области ожидается сильный снегопад и гололедица

В Ярославской области ожидается сильный снегопад и гололедица Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным Ярославского гидрометцентра, сегодня, 20 ноября, в Ярославской области ожидается мокрый снег, дождь, в некоторых районах - налипание мокрого снега на провода и конструкции.

- За сутки выпадет до 10 миллиметров осадков. На дорогах местами гололедица, - сообщили в региональном МЧС.

Из-за непогоды возможно увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, затруднения в работе транспорта. Не исключены обрывы ЛЭП и линий связи, обрушения ветхих крыш, нарушения в работе ЖКХ.

По данным синоптиков, этот снегопад может стать самым сильным за последние 73 года.