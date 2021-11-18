В субботу в Ярославской области ожидается сильнейший мокрый снегопад

Снег, который выпадет 20 ноября, по прогнозам синоптиков не растает до весны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Центра «Фобос» предупредили о сильнейшем мокром снегопаде, который накроет Центральную Россию, в том числе и Ярославскую область, в ближайшую субботу, 20 ноября.

- Циклон принесет с собой аномальное количество осадков в смешанной фазе в виде мокрого снега и дождя – до 14-16 миллиметров, что составит ¼ от всего месячного объема. В субботу, 20 ноября, в Центральной России ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года с высокой вероятностью рекордного статуса, - сообщили метеорологи.

По их прогнозам, снег, который выпадет в выходные, не растает до весны и снежный покров сформируется на неделю раньше срока.

Специалисты Центра предупреждают о возможных обрушениях крыш из-за сильной нагрузки на кровлю, падениях деревьев и рекламных конструкций, а также сильной гололедице на дорогах.

Не сладко в ближайшие выходные придется и метеозависимым ярославцам.

- В субботу атмосферное давление рухнет в барическую «пропасть» - понизится с 736 мм рт.ст. до аномально низких величин. А в воскресенье давленье резко вырастет. То есть будет ярко выраженная барическая «пила», - уточнили в Центре «Фобос».

Небольшой снег в Ярославской области ожидается уже завтра, 19 ноября. Ночью и днем -1…+1.

В субботу, 20 ноября, переменная облачность, сильный снег и туман, ночью и днем 0…+2.

21 ноября ожидается небольшой снег, ночью и днем -1…+1.