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Общество18 ноября 2021 7:34

В субботу в Ярославской области ожидается сильнейший мокрый снегопад

Центральную Россию накроет снегопадом – самым сильным за последние 73 года
Полина Вачнадзе
Снег, который выпадет 20 ноября, по прогнозам синоптиков не растает до весны.

Снег, который выпадет 20 ноября, по прогнозам синоптиков не растает до весны.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Центра «Фобос» предупредили о сильнейшем мокром снегопаде, который накроет Центральную Россию, в том числе и Ярославскую область, в ближайшую субботу, 20 ноября.

- Циклон принесет с собой аномальное количество осадков в смешанной фазе в виде мокрого снега и дождя – до 14-16 миллиметров, что составит ¼ от всего месячного объема. В субботу, 20 ноября, в Центральной России ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года с высокой вероятностью рекордного статуса, - сообщили метеорологи.

По их прогнозам, снег, который выпадет в выходные, не растает до весны и снежный покров сформируется на неделю раньше срока.

Специалисты Центра предупреждают о возможных обрушениях крыш из-за сильной нагрузки на кровлю, падениях деревьев и рекламных конструкций, а также сильной гололедице на дорогах.

Не сладко в ближайшие выходные придется и метеозависимым ярославцам.

- В субботу атмосферное давление рухнет в барическую «пропасть» - понизится с 736 мм рт.ст. до аномально низких величин. А в воскресенье давленье резко вырастет. То есть будет ярко выраженная барическая «пила», - уточнили в Центре «Фобос».

Небольшой снег в Ярославской области ожидается уже завтра, 19 ноября. Ночью и днем -1…+1.

В субботу, 20 ноября, переменная облачность, сильный снег и туман, ночью и днем 0…+2.

21 ноября ожидается небольшой снег, ночью и днем -1…+1.

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