Мэр Ярославля Владимир Волков: «От моих фотографий в ямах больше денег в бюджете не станет»

Чтобы предупредить водителей об опасности и привлечь внимание властей к многочисленным ямам на дорогах, активисты установили в одной из них портрет градоначальника. ФОТО: группа "Дороги Ярославля", "Фейсбук"

Мэр Ярославля Владимир Волков оперативно отреагировал на акцию, устроенную ярославцами. Чтобы предупредить водителей об опасности и привлечь внимание властей к многочисленным ямам на дорогах, активисты установили в одной из них портрет градоначальника. Конструкция с фотографией мэра появилась на кое-как засыпанной яме на перекрестке улиц Красноборской и Папанина.

Ответ мэра на перформанс не заставил себя долго ждать.

- От моих фотографий в ямах больше денег в городском бюджете не станет. Если бы это как-то могло помочь, я бы сам лично ходил и расставлял их, - написал Владимир Волков в своем Telegram-канале.

И рассказал, что в Ярославле, оказывается, рекордные темпы строительства и ремонта дорог.

- Можно, конечно, развлекать себя сомнительным способом. Если те, кто это делает, полагают, что мне станет очень стыдно от этого, то напрасно. Мне не стыдно, потому что я делаю максимум возможного для развития дорожной сети. Помогут ли мои фотографии в ямах исправлению ситуации? Нет. Но раз уж у кого-то много свободного времени и ему скучно, то я не против - расставляйте. Тут недавно одна представительница прекрасного пола написала в интернете, что я очень красивый. Может, хоть женщин-водителей порадуете, - написал в своем блоге мэр города.