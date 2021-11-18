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Общество18 ноября 2021 16:00

На благоустройство Волжского парка в Рыбинске потратили 40 миллионов рублей

Ремонт объекта наконец завершили
Анастасия Голубева
На благоустройство Волжского парка в Рыбинске потратили 40 миллионов рублей

На благоустройство Волжского парка в Рыбинске потратили 40 миллионов рублей

Фото: Правительство Ярославской области

В Рыбинске завершили благоустройство Волжского парка, сроки сдачи которого переносились не один раз. На первом этапе ремонта заменяли водопроводные трубы и прокладывали коммуникации. Почти пять километров кабельных линий освещения также было уложено. Параллельно с этим, клали тротуары и велодорожки.

На втором этапе рабочие занимались асфальтированием пешеходных дорог и установкой таких объектов, как сцена, лавочки качели.

- Это был очень непростой объект. С первым подрядчиком муниципальный контракт расторгли, работы подхватила уже другая организация, – рассказал первый заместитель главы администрации Рыбинска Алексей Рябченков. – Много было замечаний у нас как у заказчиков, пристально следили за качеством работ и горожане. Но мы постарались при реализации предусмотреть все пожелания жителей Рыбинска.

Всего на благоустройство Волжского парка потратили более 40 миллионов рублей.