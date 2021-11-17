В Ярославской области 17 ноября от коронавируса скончались пять человек

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В Ярославской области, по данным оперштаба на 17 ноября, от коронавируса умерли пять человек. С начала пандемии скончались 1 482 жителя области. Сегодня в России поставлен очередной антирекорд по смертям – 1 247.

За сутки количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Ярославском регионе увеличилось на 287 человек – повторен антирекорд 4 и 11 ноября. Общее число заболевших достигло отметки в 73 749.

Заражений в России: 9 182 538 (+36 626)

Умерли в России: 259 084 (+1 247)