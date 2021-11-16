В Тутаеве Ярославской области няня выложила в соцсеть фотографии детей

Няня детсада выложила в сеть фото своих воспитанников и получила шквал критики. ФОТО: группа "ТУТАЕВ/ПОДСЛУШАНО"

В Тутаеве няня одного из детских садов выложила на свою страницу в Instagram фотографии малышей, с которыми она работает. В своем посте женщина пожаловалась на тяжелый труд в детсаду.

- … (имя няни – прим.ред.) очень любит фотографировать чужих детей, выкладывать их фото в Instagram и рассуждать, в каком дурдоме она работает. Жалобы в администрацию Instagram ничего не дали, она только закрыла свою страницу и продолжает свое дело. Может администрация садика объяснит ей, что нельзя так делать, - написал аноним в группе «ТУТАЕВ/ПОДСЛУШАНО» ВКонтакте.

Реакция героини публикации не заставила себя долго ждать. Женщина объяснила, почему фотографии детей появились в соцсети, хотя по закону делать это можно только с разрешения родителей.

- Всем доброго утра. Ну что же... Проблема появилась... Надо ее решать. Хотела найти сочувствия - получила груду камней. Бывает и такое. Уважаемые родители, о том, что фотографии выкладывать нельзя, я узнала совсем недавно. Честное слово. Удалила. К вашим деткам я отношусь с еще большей осторожностью, нежели, наверное, к своей дочке. Ведь вы, приводя в сад своих малышей, доверяете нам их. За время работы в МДОУ от руководства и родителей ко мне не было по выполнению моих обязанностей ни одного замечания. Еще раз прошу прощения за фото (их удалила и впредь не повторится) Надеюсь на понимание. Спасибо, - написала няня.

В комментариях под постом тутаевцы разделились на два лагеря: есть и те, кто осуждают действия нянечки, и те, кто не видит в выложенных в Интернет фото детей ничего предрассудительного.

- Я сама работала в саду и няней, и воспитателем. Если детсад дурдом, зачем работать в этой сфере? И фото можно выложить с согласия родителей. С детками работать только счастье! И видеть их развитие и успехи, - пишет Елизавета Т.

- Ну, может с юмором назвала детский сад дурдомом, не подумав, что обидеть может. Я ничего страшного не увидела ни в фото малышей, ни в описании, - считает Лала М.